Folk i Vest: Møt Marie Kolbjørnsen Gripsrud (20), Sara (12) og Ivan Andre Nygaard Taule (22).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Ivan er den eneste kjæresten jeg har hatt. Vi var i samme vennegjeng et par år, før det utviklet seg til kjærlighet mellom oss. For fire år siden ble jeg utsatt for en ekkel opplevelse på en fest. Heldigvis var Ivan der også. Han sto opp for meg og kastet ut han som var ubehagelig. Etter det begynte vi å møtes til kaffe og prating akkurat her vi sitter nå. På denne benken kysset vi for første gang, og det var på denne benken Ivan spurte om vi skulle være kjærester på ordentlig. Vi liker fremdeles å sitte her og sverme. Planen vår er at ting skal fortsette å gå bra mellom oss.