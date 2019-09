– I Hongkong kaller de det «Filth». Failed in London, try in Hongkong.

Bergenseren Espen Cook står på atelierets balkong med en sigarett i munnviken. Det er en av disse nettene i Hongkong der gradestokken aldri går under 30 og luften er så tett at selv kunstnere på stigende likørrus snapper etter luft.