Har aldri skutt flere rever. – Brutalt, men nødvendig.

– Jakt er brutalt, men også nødvendig, sier Mats Sæterlid etter vinterens rekordjakt.

Jeger Mats Sæterlid har aldri skutt flere rever enn denne vinteren.

Og de er tatt her på jordet – like utenfor soveromsvinduet til familien i Ovrisdalen i Vik i Sogn. Her bruker han å legge ut et meget spesielt åte for at reven skal være interessert.