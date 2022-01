– Jeg skal fortsette å bo om bord

Folk i vest: Møt Birk Tjelmeland (22).

– Fra toppen her har jeg god oversikt og kan styre katamaranen min. Den er ti meter lang og fem meter bred. Det var faren min som startet byggingen, men nå er det mitt ansvar å gjøre den ferdig. Den drives av to 20-hestekrefters påhengsmotorer. De brukes også til å styre med. Jeg har studert et år i Trondheim, og da tok jeg båten med og bodde i den. Nå skal jeg fortsette å bo om bord og jakter på et sted der jeg kan leie plass. Jeg søkte på Marineholmen, men der fikk jeg avslag. Helt ærlig, så sitter jeg med en følelse av at båten ikke er fin nok til å ligge der.