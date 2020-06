– Jeg tenkte at nå må jeg ha det litt moro, før vi skal på heimen

Folk i Vest: Møt Arne Ellingsen (67).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– I fjor gikk jeg av som elektriker, etter nøyaktig 50 år i jobben. Da hadde jeg gått og verket lenge og tenkt på å kjøpe motorsykkel. Jeg vil så gjerne beholde gutten i meg! Jeg tenkte at nå må jeg ha det litt moro, før vi skal på heimen. Heldigvis har jeg en grei kone, som var helt enig med meg. Da vi var unge, kjørte vi sammen, men det vil hun ikke lenger. For sikkerhets skyld slo jeg til på denne enorme Honda Valkyrie, 1997-modell. Det er så lenge siden jeg kjørte sykkel. Jeg måtte øve litt for å finne formen, men nå går det fint. For en herlig følelse å mestre denne sykkelen på veien! Jeg har tenkt at dette skulle bli det siste sykkelkjøpet. Men du vet aldri.