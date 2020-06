Den kompliserte skarre-r-en

GOD HELG: Det sies at det er lettere å praktisere skarre-r enn rulle-r. Men jeg synes dette begynner å bli ganske komplisert.

Foto: Bård Bøe

– Vil alle nordmenn skarre om noen år? ble språkforsker Arne Torp spurt for noen år siden.

Saken er nemlig den at skarre-r er i ferd med å ta over. Når den møter rulle-r- i grenseområdene, er det lett kamp. Og det er jo ikke vanskelig å forstå at folk lar seg overbevise.

Skarre-r-en oppsto antakelig i Paris på begynnelsen av 1600-tallet. Den skarrende pariserfransken ble mote på kontinentet og spredde seg til storbyer som Berlin, Köln og København. Og da skarre-r-en kom til Norge på slutten av 1700-tallet, var selvsagt Bergen – landets største by – et av stedene den etablerte seg først.

Skarre-r gir så klart assosiasjoner til kultur, dannede mennesker og parisiske salonger.

Rulle-r, derimot, får en vel først og fremst til å tenke på en bensinstasjon i Hokksund.

Det er imidlertid ikke fordi det er lyden av dannelse at skarre-r sprer seg. Det er visst fordi det er lettere å si. Det er for eksempel derfor rulle-r i løpet av halvannen generasjonen er byttet ut med skarre-r i Nordhordland.

Men hvis skarre-r-en er så enkel, hvorfor er det da så vanskelig å få to unger som vokser opp nesten midt i Bergen til å skarre?

Jeg synes nemlig dette begynner å bli ganske komplisert.

Han eldste har jeg vært bekymret for i flere år, og nå frykter jeg at slaget er tapt. Det høres ut som en variant av østlandsk, det som kommer ut av munnen hans. Det er i hvert fall Hokksund-r, ikke Paris-r.

Da han yngste begynte å snakke, skjønte jeg derfor at dette ikke kom til å gå av seg selv. Skarre-r var vanskeligere enn hva språkforskerne ville ha det til.

Jeg måtte ta noen grep:

1. Øving på kvelden: Traktor, kråke, krokodille og krydder.

2. Mest mulig eksponering for skarre-r: Når du for eksempel leser «Folk og røvere i Kardemomme by», kan du hoppe over r-løse Jonathan og fokusere på Kasper og Jesper. Jonathan er uansett en ganske håpløs fyr.

3. I forlengelsen av det forrige punktet, kan du lage en barne-TV-meny full av skarre-r. «Vaffelhunden» og «Lilly i Paradisbukta» er blant programmene som inneholder mye bergensdialekt og skarring. Christine Hope gjør også en sterk innsats for barne-TV-skarring i «Verdens beste SFO», men der er det litt mange unger som snakker østlandsk.

Det som hadde vært greit for bergenske foreldre som er bekymret for dialekten til avkommet, var om NRK kunne merke enkelte programmer med «inneholder skarring».

Jeg har ennå ikke fått helt svar på om tiltakene har virket overfor han yngste, men det er gode tendenser der.

Da språkforsker Arne Torp ble spurt om han trodde skarre-r ville ta helt over, svarte han:

– Nei, jeg tror ikke skarre-r vil dekke hele Norge, men den vil fortsette å spre seg.

Hvis man ser stort på det, har det selvsagt ikke så mye å si om ungene skarrer eller ruller. Men det er jo litt rart at jeg ikke engang klarer å spre den uovervinnelige skarre-r-en i min egen stue.