– Årstad videregående skole har forandret livet mitt. Her har jeg truffet blink.

Folk i Vest: Møt Mikal Lutro Strand (17).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– På ungdomsskolen bestemte jeg meg for at jeg ville bli arbeidsmann. Det var ikke det at jeg ikke likte meg på skolen, men de teoretiske fagene fenget meg ikke særlig. Jeg har dysleksi og Asperger syndrom, så jeg trives best med praktisk arbeid. På ungdomsskolen laget jeg en fuglekasse med egen design. Den er jeg fornøyd med, men ellers ble det mye bortkastet tid for meg de årene. Årstad videregående skole har forandret livet mitt. Her har jeg truffet blink. Jeg gleder meg til å gå på skolen og har fått seks i fagene produksjon og tekniske tjenester. Om et år håper jeg å komme ut i lære på en arbeidsplass.