Rammet av ukjent virus

Slutte å klemme folk og unngå å ta dem i hånden.

Du skal slutte å reise kollektivt.

Du skal hamstre doruller og stå i polkø før åpningstid lørdag morgen.

Du skal stinke sprit, og det er et sunnhetstegn.

Du skal savne svigermor.

Du skal bli tvunget ut av det supermoderne, tre år gamle kontorbygget og inn på hjemmekontor.

Du skal be sjefen om lov til å stikke en kjapp tur innom jobben.

Du skal stille i joggebukse på avdelingsmøtene.

Du skal lage din egen lunsj i din egen kantine.

Du skal ta digitale kaffepauser og ringe en kollega selv om du ikke skal diskutere jobb.

Du skal bli pedagogisk ansvarlig på din egen hjemmeskole. I din egen arbeidstid skal du hjelpe kidsa med ting du ikke skjønte bæret av da du selv gikk på skolen for hundre år siden.

Du skal gå på drive in-kino på en parkeringsplass. Lyden kommer ut av bilradioen din.

Du skal slutte å lure på om Bybanen kommer til å gå over Bryggen. Du kommer til å begynne å lure på hva vi egentlig skal med Bybanen.

Du skal bruke privatbilen din mest mulig. Den er det tryggeste fremkomstmiddelet på jord, selv i en by der de som bestemmer gjør alt for å begrense privatbilismen.

Du skal bare gå opp Stoltzen. Å gå ned er forbudt (dette burde faktisk vært innført for lenge siden).

Du skal ikke drive organisert trening, selv om det er noe av sunneste du kan gjøre.

Du skal ikke la ungene dine treffe venner for å spille fotball. Da kommer politiet og kjeppjager dem.

Du skal søke om dispensasjon for å reise på hytten, selv om hyttekommunen din er avhengig av hytteturisme.

Du skal feire påske i byen. Du skal rydde på loftet og støvsuge bak alle bokhyllene før høytiden setter inn, og du kommer til å like det.

Du skal gå på strømmekonsert i din egen stue. Du skal kveld etter kveld se levende musikk uten klissete ølsøl og knust glass under skoene. Det er frivillig å kjøpe billett.

Du skal kose deg med toppfotball (!) fra Færøyene på en tv-kanal i din egen stue.

Du skal lære at ungene dine er mindre utsatt for smitte hvis de blir inndelt i kohorter.

Du skal lære at kohort bare er et annet ord for en gruppe på maks seks unger.

Du skal ikke til byen 17. mai. Du skal sitte foran tv-skjermen og se kongen kjøre i åpen bil gjennom hovedstaden, akkurat som da krigen var slutt.

Du skal ikke le av justisministeren selv om hun stiller på tv i dressjakke og Fila-sandaler.

Du skal lære at all verdens oljemilliarder bare kan redde jobber, ikke liv.

Du skal gjenta og gjenta og gjenta at alt blir bra igjen. Vi må bare vente litt til.

Du skal pugge teksten på Teigen-klassikeren «Optimist». Du må tenke opp når det går ned.

... Hvis noen hadde sagt alt dette til meg for noen måneder siden, hadde jeg trodd de var rammet av et virus ingen hadde hørt om.