Ferie av en annen verden

I over 80 år har en hel industribygd samlet ferieminner her. Nå er et kapittel i vestlandsk arbeiderhistorie over.

Sven-Ove Fossen (62) står på altanen på hytte 0 og ser ut over den speilblanke Sognefjorden noen få meter unna.

– Jeg har allerede fått tillatelse fra Fylkesmannen til at asken min kan strøs ute mellom holmene her. Da kan jeg passe på at stedet blir tatt vare på av den nye eieren, sier han.