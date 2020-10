– Det å kjøpe brukt har vært en viktig del av livet mitt siden jeg var liten jente

Folk i Vest: Samantha Harris (27)

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Hjembyen min Berlin er et mekka for brukte ting, og byens motto er at vi er «fattig, men sexy». Da jeg kom til Bergen for to år siden for å ta doktorgraden i psykologi, var jeg spent på bruktmarkedet her. Det er fordi det å kjøpe brukt har vært en viktig del av livet mitt siden jeg var liten jente. I begynnelsen slet jeg litt med å finne de rette stedene, men nå som jeg har god oversikt, synes jeg at tilbudet er ganske bra. I dag har jeg gjort flere gode kjøp på Fretex. Noen av disse skjortene skal jeg sy munnbind av. Jeg liker Bergen virkelig godt, og det er gode muligheter for at jeg slår meg til her for godt.