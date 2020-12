Livets stigespill

GOD HELG: Tusen takk til alle som hjalp meg. Jeg håper det er lenge til jeg ser dere igjen.

2020 har til nå vært en evig runde stigespill. Jeg har klatret oppover og følt at livet smiler. Trillet sekser på sekser og jaget fremover, drømt om å komme meg i mål.

Men så har jeg også trillet enere, ramlet ned i et hull og sklidd ned like til start. Igjen og igjen.

Grunnen er at jeg har vært redusert omtrent hele dette året. En lungebetennelse beit seg fast og nektet å si farvel. Etter at den var lei meg og stakk, dukket det opp nye kropslige svakheter. Minhelse.no havnet på mobilens mest-lest-liste og jeg har fått frikort i posten.

Planen var at jeg skulle bli langt over 80 før noe sånt skjedde.

Heldigvis har jeg ikke stått i dette alene. Jeg har venner og familie som støtter meg. Men enda viktigere er det at byen vår har så mange flinke mennesker som har som jobb å passe på oss. De ansatte i helsevesenet er der for oss når vi ramler ned til start. Uten dem hadde 2020 vart i 100 måneder til.

Jeg har fått prøve mye av det helsevesenet har å tilby. Kombinasjonen lungebetennelse og pandemi gjorde meg persona non grata hos fastlegen, så da ble jeg stamkunde på Legevakten i stedet. Jeg fikk se hvordan de ansatte prøvde å finne løsninger på problemene koronaen ga dem. Jeg er imponert over hvordan de ikke lot redselen komme i veien for utførelsen av jobben. Bilder og historier fra Italia og Spania kunne gjøre noen hver utrygge, men de ansatte sto på for å passe på.

Legevakten ble bygget om for å dele de med korona-symptomer fra andre. Folk i svære beskyttelsesdrakter hentet meg i bilen og fulgte meg inn i en spennende scene du ellers ville sett i en science fiction-film.

Ingen lengter mer etter vaksinen enn de som må gå rundt og svette i disse draktene.

Men tiltakene gjorde at de begynte å føle at de hadde kontroll. Etter hvert som tiden gikk, senket pulsen seg hos helsefolket. Korona gikk fra å være en ukjent fiende til nok en ting de bare håndterer.

Jeg har også fått prøve meg som ambulansepassasjer og sykehuspasient. Jeg har besøkt andre på sykehus og oppfattet det som ganske dramatisk.

Å være pasient selv, var derimot lite skummelt. Ambulansepersonellet er så gode til å berolige og behandle. Du vet at om det skulle være alvorlig, er du i de beste hender.

Før koblet jeg alltid sykebiler med død og fordervelse. Nå tenker jeg mer på dem som gode hjelpere.

Det samme gjelder sykehus. Jeg har aldri følt meg tryggere noe sted. Det var maskiner som målte og mennesker som stakk i meg. Alt for å analysere og kurere. Grundigheten kombinert med at menneskene lyser av at de vil hjelpe, gjør sykehus til et fint sted å være.

Eneste skåret i gleden var sykepleieren som, etter å ha tatt blodtrykket mitt, så forbauset på meg og sa «men i alle dager, du har jo blodtrykk som en ungdom».

Jeg besluttet øyeblikkelig å sende en formell klage til pasientombudet, men ombestemte meg etter at den verste opphisselsen ga seg.

Til alle dere som har snakket med meg, stukket i meg og tatt hånd om meg: Tusen takk for at dere hjalp meg gjennom 2020. Jeg håper det er lenge til jeg ser dere igjen.