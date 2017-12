«Kraftig hjertebank», «sure oppstøt», «utslett i hendene», «kreft i tarmen», «mark i rumpen», «kul på halsen». Dette er eksempler på ting jeg har søkt opp på internett.

Jeg klager ikke på helsevesenet. Tvert imot! I vår kjernefamilien på fire ville antakelig bare mannen vært i live om det ikke var for moderne, norsk helsehjelp. Sønnen vår lå i seteleie og ble til slutt tatt med keisersnitt. Da jordmoren mente det var på tide, sto det plutselig syv personer i rommet med munnbind og grønne klær. Siden har jeg aldri lurt på hva jeg får igjen for skattepengene. Noen få år seinere ble datteren vår innlagt på barneklinikken med skyhøy feber og alvorlig lungebetennelse. Jeg har alt å takke Haukeland sykehus for.

Helsevesenets akutthelter er der når det er krise. Heldigvis! Men det er ikke hensiktsmessig å plage dem med alskens vondter og kroppslig mystikk. Og fastlegen har vel saktens nok av rennende neser å ta seg av.

Derfor gjør jeg gjerne litt forarbeid før jeg avgjør om tilstanden kvalifisere til et legebesøk. I gamle dager hadde de medisinmenn og kloke koner å søke råd hos. I dag har vi internett.

I mange tilfeller kan internett være trøsten du trenger. «De aller fleste nyoppdagede kuler i kroppen har en helt ufarlig forklaring». Men skal du være din egen onlinelege, må du også vite at de fleste symptomer ligge snublende nær beskrivelsen av en kreftdiagnose. Og roter du deg inn i en prategruppe som diskuterer de aktuelle symptomene, går det sjelden mer enn fem innlegg før det dukker om en som kjenner en som har dødd av nettopp dette.

Selv har jeg stort sett alltid klar en alternativ diagnose eller to før jeg kommer til legen. Jeg legger det hele frem veldig spørrende og understreker at jeg har jo ikke peiling, jeg som ikke er lege. Men selvfølgelig vet jeg hva det går i, jeg som har tømt internett for informasjon før jeg kom på kontoret. Strengt tatt trenger jeg bare at han bekrefter det jeg har funnet ut, og skriver ut nødvendig medisin.

Og noen ganger trenger jeg vel egentlig bare at han sier at kulen jeg har klemt sånn på, likevel ikke er kreft.

Jeg har lurt litt på hva legene synes om at pasientene googler som gale før de kommer til time. I et intervju uttalte en av dem, Wasim Zahid, at han synes det er fint at pasientene kommer velinformerte til konsultasjon.

– Googling er en god ting. Det er positivt at pasienter ønsker å være deltakende i behandlingen. Men husk å bruke kritiske sans. Det er ikke alltid like lett å vite hva som er en pålitelig kilde, sa han.

Hans kollega Brynjulf Barextein la til at en smart, ung pasient til og med hadde hjulpet ham med å stille en diagnose han aldri hadde hørt om.

– Det er ikke sikkert jeg ville kommet frem til korrekt diagnose, hadde det ikke vært for at pasienten hadde satt seg grundig inn i det via Google, sa Barextein.

På slutten av intervjuet sa han noe helt annet.

Han sa at det er en gruppe på cirka 50.000 nordmenn som ikke bør google noe som helst når de har vondt et sted. Den aktuelle gruppen lider av hypokondri. Det har jeg aldri googlet.