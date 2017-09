Storm er oppkalt etter faren til Ole Bull. Johan Storm Bull eide Svaneapoteket i Strandgaten. Her arrangerte Bull fester i helgene, med konserter og underholdning. Og skal vi tro fortellingen på menyen, var det her Ole Bull fant veien til fiolinen. En gang kom fiolinisten som sto for underholdningen, til å drikke en dram for mye. Og dermed ble det lille Ole som måtte spille. Resten er historie, og en fin ramme for restauranten som spiller videre på apotek-konseptet med medisinske referanser.

Restauranten på Ole Bull Scene er dekorert med over tretti bilder av sunnfjordskunstneren Oddvar Torsheim; alle like spreke og fargerike som møblene i grunnfarger. Blått, rødt, gult og grønt.