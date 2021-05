– Det er mer enn ett år siden vi var i sentrum

Folk i Vest: Møt Jorunn Øvrebø (84) og Tove Bilsbak (76).

– I dag ringte jeg til Jorunn og sa at nå må vi komme oss til byen og nyte Byparken og alle de japanske kirsebærtrærne ved Smålungeren. Det er mer enn ett år siden vi var i sentrum, og dette har har vært en nydelig dag. Vi har så mange gode minner fra dette området. Siden vi møttes første gang for mer enn 30 år siden, har vi gått fast sammen for Jehovas Vitner. I dag har vi bare kost oss sammen.