I Tomas Espedals 2050 er både fotball og buekorps blitt forbudt

Bergen 2050.

Illustrasjon: Tord Torpe

Tomas Espedal

Publisert Publisert Nå nettopp

Hvor godt det er å bli gammel. Hvilken overraskelse!

Jeg har aldri trodd alderdommen var annet enn en langvarig

nedverdigelse, et ydmykende forfall; impotens og håravfall,

manglende tenner og livslyst, en forkrøpling av åndsevnene,

et økende raseri og en stillesittende eller liggende fortvilelse,

ja, en tiltagende hjelpeløshet og fraværende appetitt, en avsky

for livet, og døden som stadig rykker nærmere, skritt for skritt,

lik en person man hele livet har hatet og som nå er blitt ens

nærmeste, en innflyttet fremmed, døden; ikke visste jeg at døden

var en kvinne.

Hvis du vil høre Tomas Espedal lese teksten, finnes opplesing her:

Jeg bor sammen med en kvinne, nærmest en mor; hun kommer

og går, styrt av denne elektronikken; jeg trykker på en knapp,

den grønne, og her kommer hun. Jeg trykker på den røde, og der

går hun, mekanisk riktignok, med en knekk i hoftene, men jeg er

mer enn fornøyd, hun snakker som en kvinne og ler som en kvinne,

og hun elsker som en kvinne.

Illustrasjon: Tord Torpe

I november fyller jeg nitti. Jeg har levd tre eller fire liv, slik virker det som: Om meg selv kan jeg si; jeg har levd livet fullt ut. Jeg er verken skamfull eller beskjeden. Jeg har reist og sett de landene

jeg ville se. Jeg har spist godt og jeg har kjent kvinner. Jeg har

drukket alkohol og røykt sigaretter. Jeg har brent mitt lys i begge ender. Da jeg fylte seksti fikk jeg diagnostisert lungekreft, men i

årene som fulgte fant man endelig en kur mot denne verste av alle

sykdommer, man løste kreftens gåte og ikke nok med det, man fant

medisinen mot aldring, denne foryngelsesmedisinen som får meg

til å føle meg yngre enn jeg er.

En herlig coctail av piller! Tre ganger for dagen; blodfortynnende,

livsforlengende, potensfremkallende, erindringsforbedrende tabletter.

Jeg husker alt, hvert eneste minutt av livet. Det er som å leve baklengs; jeg kan når som helst lukke øynene og er straks i selskap med min mor og hennes søstre. Jeg savner dem ikke. Jeg savner ingenting. Alt er her, i dette rommet hvor jeg bor; jeg kaller det verdensrommet.

Illustrasjon: Tord Torpe

Her i dette verdensrommet bestemte jeg mer for å bli et monster. Jeg ville bli et åndsmenneske. Jeg ville vie resten av livet til å lese bøker, gjøre reiser i fantasien, fordype meg i gamle kart og religiøse skrifter, lytte til klassisk musikk og studere kunsthistorien; forsøke, i essays og artikler, kanskje bøker, å revitalisere de gamle mestre: Tizian, Tintoretto, Velazquez, Delacroix, Rubens, Renoir, Picasso, Balthus og alle de malerne som er tatt ned av galleriveggene og plassert i kjellere og arkiver på grunn av den nye sensuren.

På tredvetallet ble det brent bøker; kvinnene samlet seg foran bibliotekene og kastet visse bøker på bokbål. Historien gjentar seg. Vi lærer ingenting av historien. Her i byen ble det brent bøker av Mykle og Bjørneboe, Kjærstad og Solstad, en mengde bøker av mannlige forfattere som aldri, ikke i en eneste bok, hadde skapt et forbilledlig kvinneportrett.

Allerede på tyvetallet i Bergen, var biblioteksjefen en kvinne og biblioteket var drevet av kvinner. Litteraturhuset i Bergen var ledet av en kvinne og hun ansatte utelukkende kvinnelige medarbeidere. Forfattersentrum i Bergen, som formidlet forfatternes opplesninger og oppdrag, var et kontor besatt av fire kvinner. Bokhandlerne i byen var administrert av kvinner. Og leserne, de såkalte litteraturleserne var i hovedsak kvinner, vi fikk en sterk generasjon av kvinnelige forfattere, de dominerte også forfatterskolene. De viktigste litteraturkritikerne var kvinner og kulturavdelingene i avisene ble etterhvert overtatt av kvinner og sånn må det være, det forstår vi alle, det er på tide at kvinnene får utsette mennene for det de selv har blitt utsatt for gjennom århundreder. Det er tid for revansje, for hevn, det er kvinnenes tid.

Illustrasjon: Tord Torpe

Vi har endelig en dronning. Vi har en kvinnelig statsminister. En kvinnedominert regjering og den er, gud skje lov, sosialistisk. Bystyret i Bergen er feministisk. Vi har fått sekstimers arbeidsdag, full barnehagedekning, borgerlønn, en rettferdig fordeling av økonomien, og allerede om noen år skal vi være kvitt de siste kapitalistene; eiendomspekulantene, aksjemeglerne, investorene, børshaiene, forretningsmennene og handelsmennene som holdt på å ødelegge denne byen fullstendig: Motorveier, trafikkmaskiner, cruisetrafikk, masseturisme, hoteller og kjøpesentre, alt dette skal gradvis erstattes av en ny by, det såkalte Ny-Bergen, en grønn by med parkanlegg og hager og lekeplasser i sentrum; her skal det bygges kulturhus og gartnerier og skolehager, her skal det etableres gårdsdrift med dyrehold og kjøttprodukjson, vi skal dyrke våre egne grønnsaker, våre frukttrær og busker, våre blomster og trær, her vil det bli biehold og egne områder for insekter og et mangfold av dyrearter. All trafikken vil bli elektrisk og energien vil komme fra vind og hav og sol. Det er virkelig en revolusjon, en ekte og nødvendig revolusjon, en omveltning av alle verdier, et fantastisk eksperiment.

Illustrasjon: Tord Torpe

Allerede på tredvetallet, med bokbålene og den såkalte billedstormen, fikk vi også endelig avskaffet fotballen. Den fordummende fotballen. Arenaen hvor tusenvis av menn samlet seg for å brøle og heie frem en gjeng med overbetalte ungdommer som ikke kunne annet enn å tjene penger og sparke en ball. Det har alltid forundret meg at selv intelligente menn, menn med utdannelse og enkelte egenskaper, kunne bruke så mye tid og energi på å se fotball, denne tilbøyeligheten som også Marx forsto ville hindre sosiale forandringer. Fotballen er en trussel mot forandringer, den er, som massetursimen, selve symbolet på kapitalisme og dumhet, på de laveste instinktene i et menneske, som begjæret etter raske biler og store hus og eiendommer, hytter og båter, designerdresser og armbåndsur, motorsykler og skiferier i alpene, alle disse mannetingene: fotballen var en trussel mot revolusjonen og dermed ble den forbudt.

Illustrasjon: Tord Torpe

Vi skal være glade for forbud, bare ufrie mennesker ønsker seg frihet. Vi som er frie er takknemlige for forbud, de tvinger frem kreativitet og drømmer, visjoner og nye tanker: Det er nå innført forbud mot pornografi og underholdning. På det omtalte tredvetallet, etter de to store pandemiene som veltet om på økonomien og samfunnet, ble det i Bergen innført forbud mot store konsertarrangementer i den vakre middelalderbyen ved Rosenkrantztårnet og Håkonshallen. Hver sommer, i en årrekke, ble det arrangert musikkfestivaler i dette området, man inviterte fallerte rockestjerner og overbetalte rockeband for de med dårlig musikksmak; de kom seilende i megabåtene sine fra øyene rundt byen for å drikke og pisse langs murene i den gamle festningen. De tråkket ned gresset og ødela plenene og hageanlegget i hjertet av byen, det som engang var sentrum og hovedstad for hele Skandinavia, ja, middelalderbyen var en av de vakreste og viktigste i Nord-Europa. Bergens historie er en forfallshistorie.

Illustrasjon: Tord Torpe

Det planlegges nå å rive Bryggen, den står til forfall og oversvømmes hvert år av sjøvann.

Man regner med at allerede om noen år, i 2050, vil vannstanden være så høy at store deler av Bryggen vil ligge under vann. Man river derfor den råtne trebebyggelsen, og siden også Bergenhus er skadet av mislighold og forurensning, vil denne delen av byen bli stengt av, og fordelen ved dette er at vi endelig blir kvitt

den massive tilstrømmingen av turister som har gjort denne delen av byen ubeboelig.

Nei, nå legger jeg ned pennen; jeg begynner å bli trøtt, det er over midnatt og amfetaminet har sluttet å virke, det er tid for sovetabletter. Men hva var det jeg hørte i nyhetene, like før sengetid: Bystyret i Bergen har kommet med to nye forbud. Det er forbudt å demonstrere og marsjere i gatene, med unntak av åttende mars og første mai. Det betyr slutten for buekorpsene; disse halvmilitære bataljonene som har larmet og marsjert så støyende gjennom byens gater.

Illustrasjon: Tord Torpe

Det andre forbudet gjelder kirkene i byens sentrum; det har lenge vært klaget på bråket fra kirkeklokkene om søndagsmorgenene; nå skal det ikke lenger ringes med klokkene til gudstjenestene. Selv har jeg alltid foretrukket bønnerop fremfor klokkeklang, nå kan vi endelig, uforstyrret høre bønneropene fra de nye moskeene i Dreggen og Nygårdsgaten; det minner noen av oss om de gode årene i utlendighet, lukten av peppermynte i Beiruts souker, kashbahen i Ramallah, gamlebyen i Damaskus, alle disse byene som er i ferd med å forsvinne, slik Venezia er forsvunnet, slik vår egen by synker i alt dette vannet som risler og skvulper så fint inn i drømmene når vi sover; vi drømmer om vann og om å finne tilbake til der vi kommer fra.