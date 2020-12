Lett å ha høye forventninger

Bare Vestland har kanskje et halvt øye for gjestene, men de har utvilsomt et blikk for mat. Da fortjener formidlingsgleden over det vestlandske særpreget mer oppmerksomhet.

Bare Vestland evner å tilføre blåskjellene finesse, mener BTs matanmelder. Foto: Odd Mehus