Det rister svakt i gondolen i det den passerer en av mastene opp mot Ulriken. Han er kritthvit i ansiktet og har blikket stivt rettet i gulvet. Svelger tungt flere ganger.

De andre passasjerene nyter utsikten over Bergen. Regnet har akkurat gitt seg, og skydekket har sprukket over Sotra. Under oss sliter en krumbøyd mosjonist seg oppover de bratte bakkene.