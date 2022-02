Gjennom pandemien har landets kommuner innført over 900 forskrifter med strenge regler.

Det var krav om karantene, munnbind og nedstenging. I Ulvik fikk ingen lov til å ha besøk.

Men var begrunnelsene gode nok?



Da smitten rammet Ulvik, risikerte folk fengsel om de besøkte hverandre

Litt før klokken åtte var hun på plass på legekontoret i Ulvik. Kommuneoverlege Unni Solem satte på kaffe til de andre, slik hun pleide.

Hun skiftet til arbeidstøy, snakket med kollegene og begynte å ta imot de første pasientene. Først da lunsjen gikk mot slutten, kom telefonen fra laboratoriet på Haukeland.

«Nå er det vår tur», tenkte Solem.

Det var i slutten av januar 2021, og Ulvik skulle de neste ukene bli episenter for et utbrudd av det britiske mutantviruset, senere kalt alfa-varianten.

To familier hadde reist til Italia for å besøke en syk slektning. Først etter at karantenen var over, ble de syke. Da var voksne og barn tilbake på jobb, skole og barnehage.

Unni Solem avlyste resten av dagens legeavtaler og fant frem nummeret til rådmann Thore Hopperstad. Pulsen økte.

– Dette kan bli stort, sa hun i telefonen.