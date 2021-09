Legene trodde hun bare var overvektig. Så kollapset kroppen.

Blodprøvene som viste at noe var galt, ble aldri undersøkt nærmere.

Hun ser inn i skogen mot den slakke oppoverbakken som skjuler seg i mørket. Vet at det blir tungt og tøft, at veien er mye brattere og lenger enn det hun klarer å se fra der hun står nå.

Synnøve Lie Johannesen (40) har gruet seg til denne turen i flere uker. Angret på at hun bestemte seg for at den skulle bli hennes første store mål etter operasjonen.