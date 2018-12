Skjeløyd, nesten blind og foreldreløs. Den vesle gutten som ble født i Danmark i 1936, fikk en tøff start.

Bjarne het han og vokste opp på et barnehjem i Gentofte utenfor København under krigen. Det var mangel på alt, også kjærlighet. Barna levde i håpet om at noen snille mennesker en dag skulle hente dem og ta dem bort derfra.