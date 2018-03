Café Opera var et av mine aller første møter med Utelivs-Bergen. Kafeen med det store hjertet, de lange åpningstidene og de rause porsjonene var midt i blinken for en fattig student. Her kunne jeg diskutere fag med venner over en billig lunsj og kjøpe rimelig øl om kvelden. Borte ved trappen satt Ottoen og spiste dagens suppe. Til tider var det som om Café Opera rommet hele Bergen innenfor sine fire, hvite trevegger på Engen. Kafeen er fremdeles et sted for alle, med lave priser og en bred meny.

Inngangsdøren jamrer i det den slår opp og igjen. Kafélokalet har plakatdekte vegger og sjakkrutete gulv. Det er et yrende liv i lokalet, som huser alt fra quizkvelder til klubbkonsept. Noen av gjestene ler høyt og diskuterer ivrig, andre sitter tilbaketrukket med bok og rødvin. Folkelivet bidrar til en god atmosfære i en kafé som ellers ser velbrukt og sliten ut. Malingen flasser av stolene, veggene er fulle av spikerhull.