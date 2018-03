Høytiden er her, folkens. Det er på tide å pugge påskevettreglene.

1. Planlegg påsken og meld fra hvor du reiser. Hyttepalass på fjellet, rorbu ved sjøen, all inclusive i Syden eller uterestaurant på Bryggen. Det er så mye å velge mellom i våre dager, og ikke godt for omgivelsene å vite hvor du er.

2. Tilpass turen etter evne og forhold. Gå ikke tom for batteri på mobilen. Ha alltid et fulladet ekstrabatteri – av noen kalt en powerbank – tilgjengelig. Legg inn nummeret til snøskutermannen som favoritt. Er du sofagris resten av året, bør du holde deg i sofaen også nå.

3. Ta hensyn til dine medreisende. Lufttett pose til sure sokker er et must. La det dårlige humøret ligge igjen hjemme sammen med jobb-pc’en. Snorkeoperasjon før avreise kan i ekstreme tilfeller anbefales. Se også punkt 4.

4. Vær forberedt på at krangler kan oppstå. Dette er spesielt viktig å være obs på når mange i lengre perioder med vedvarende dårlig vær er samlet innendørs. Det er ingen skam å telle til ti hvis du ser at situasjonen tilspisser seg.

5. Ta med nødvendig utstyr. Yatzy, kort og brettspill funker fortsatt, selv om folk flest tror verden er blitt digital. Ha alltid en vinflaske, en pakke ekstra kjeks og et par gode oster på lur i tilfelle veien snør igjen og du må bli på hytten lenger enn planlagt. Kjøp inn nok snop! To påskeegg for mye er bedre enn ett for lite.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn diskusjonstema fra tidligere år, unngå unødige krangler og utbrudd. Se ellers punkt 4.

7. Bruk kart og kompass. Dagens hytter er så store at det er lett å havne på feil soverom hvis du har fått to glass prosecco for mye. Er du på familiehytten fra 50-tallet kan du gå deg vill på vei til utedoen.

8. Det er ingen skam å grave seg ned. Det er like kjekt å bygge en snøhule ved hytten som å gå topptur. Barna bør lære å håndtere ishakke og spade før de begynner å gå på ski. Selv kan du sette deg i solstolen med en kald øl. Se også punkt 2.

9. Spar på kreftene. Husk at hytten skal vaskes og ryddes før avreise. Det er viktig at barna lærer seg dette før de skal bruke den alene. De må også lære seg fjellvettreglene. Pugging av disse er fin aktivitet på en nedbørsdag.

Men viktigst av alt: Lytt til erfarne påskefolk. Lite er så kjekt som å se en god påskekrim sammen, koble av med en god bok eller bare å være med familien. Blir dagene uutholdelige lange kan du legge en kabal, lese et ukeblad fra i fjor eller ringe en venn du ikke har snakket med på lenge.

God påske!