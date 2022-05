– Jeg slo så hardt at jeg fikk sår på fingeren og blødde i litervis

Folk i vest: Møt Hemze Yakup (9).

– I dag fikk jeg prøve meg som slager for første gang da vi var ute og øvde med korpset. Det var vondt og tungt å bære trommen, men jeg bryr meg ikke. Jeg vil veldig, veldig gjerne ta steget opp og bli fast slager for Løvstakkens Jægerkorps. Jeg slo så hardt at jeg fikk sår på fingeren og blødde i litervis, men det gikk bra. Jeg elsket det likevel. I mai er det mye gøy som skal skje. Det er stiftelsesdagen vår, 17. mai og Buekorpsenes dag. Alle de dagene vil jeg tromme.