Mange er klare for påske på fjellet. Skiskoene blir knytt, solbrillene satt på nesen og nistepakken, sitteunderlaget, kvikklunsjen, termosen og solkremenen pakket i sekken.

For den firbeinte er mange av behovene på turen de samme som for oss. Mattilsynet har derfor satt sammen 10 fjellvettregler for hunden: