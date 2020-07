– Folk sier at har du først bodd i Sandviken, flytter du aldri herfra. Det gjelder for meg også.

Folk i Vest: Møt Bo-Tollak Slengesol Balgobin (27).

Foto: Odd E Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg føler meg glad, og det er ekte glede. Kjæresten min Matilde og jeg har det veldig fint. For to år siden fikk vi hund, så fikk vi katt. Det neste blir vel Volvo ... Neida, jeg tuller, det blir ikke aktuelt! For meg er skuter tingen. Jeg kjører den året rundt. Jeg er Sandviken-patriot, her ble jeg født og her skal vi bo. Heldigvis er Matilde enig. Folk sier at har du først bodd i Sandviken, flytter du aldri herfra. Det gjelder for meg også.