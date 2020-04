Ni ting jeg har lært av korona-krisen

GOD HELG: Det har ikke bare vært kjipt å være på hjemmekontor.

Foto: Jan M. Lillebø

Når vi nå har levd på hjemmekontor i nesten to måneder, er det på tide å oppsummere de viktige læringspunktene fra denne tiden. Personlig må jeg si at min viktigste erkjennelse er at jeg er glad barna mine er så store at jeg ikke må ta dem med ut på lekeplassen i allslags vær.

1. Selv om det denne uken har vært nydelig vær, må vi huske på at det siden 12. mars stort sett har vært totalt ubrukelig på den vestlandske værfronten. Til dere foreldre som har stått på lekeplasser fra tidlig morgen i regn fra alle kanter: denne uken har dere fortjent! Jeg har observert dere fra mitt kjøkkenvindu – nesten før søvnen er ute av øynene. Heroisk innsats fra dere!

2. Folk baker som gale. I min lokale butikk har det vært utsolgt for hvetemel og fersk gjær siden 12. mars. Når hjemmekarantenen er over, kommer sikkert folk veltende ut at husene sine med mageknip og glutenallergi.

3. Hjemmetilværelsen har jaget en haug med mennesker ut på tur: gåtur, løpetur, sykkeltur. Aldri før har jeg møtt så mange mennesker på tur ute – også i aldeles ufyselig vær (se punkt 1). Hvis denne perioden gjør at flere bruker naturen, er ingenting bedre.

4. Hjemmeskolen har gitt meg ny kunnskap om en del ting jeg på mystisk vis hadde glemt fra min egen skolegang. Det var kanskje meningen at vi foreldre skulle hjelpe barna våre, men i mitt tilfelle var det den 12 år gamle datteren min som lærte meg om brøk. Nå kan jeg brife med at jeg igjen vet hva en uekte brøk er, uten at jeg vet hva jeg skal bruke den nye kunnskapen til.

5. Tenåringer er og blir tenåringer. Prøver jeg å stikke hodet inn til 14-åringen for å hjelpe, blir jeg møtt med «gå ut!» hver eneste gang.

6. Puslespill er blitt trendy. Og jeg har kastet meg på. Begynte med fargerike puslespill på 1000 brikker som ble puslet sammen med ungene. Men så gjorde jeg en tabbe: Overtok et puslespill min mor ikke orket å legge. Innsiden av Vatikanet.

Det går i nyanser av brunt og grått, for å si det slik. Foreløpig er jeg overrasket over egen tålmodighet, men jeg skal bli ferdig. Om det så tar hele 2020. (Min mann har litt mer distanse til det hele: «Klarer du én brikke om dagen, er du ferdig om tre år».)

7. Vi kaster mindre mat. Når vi er så mye hjemme som nå, vet vi hva som er i kjøleskapet. Dermed blir det ingen kriseturer på butikken der vi handler ting vi allerede har. For første gang på mange år er grønnsaksskuffen tom og uten noe som har hår på seg og kan forlate kjøleskapet på egne ben.

8. Jeg hater å vaske vinduer. I seks uker har jeg sett hvor skitne de er. Det er de fortsatt.

9. Jeg er virkelig ingen hamstrer. Jeg har verken hermetikk, for mye toalettpapir, jodtabletter eller ni liter vann pr. familiemedlem. Lover å skjerpe meg, men konstaterer at jeg er optimist. Det er da noe!