Da folk gikk mann av huse på Slettebakken

Jeg ble døpt i en gymsal, for vi hadde ikke kirke.

Det var folkevandring fra Slettebakken skole til grunnsteinsnedleggelse for Slettebakken kirke 15. september 1968. Foto: Ukjent

Min mor fortalte at ungene skrek så mye den dagen i 1966 at presten måtte be om hjelp.

– Finn frem smokken, ba han i gymsalen på Slettebakken skole.

Slettebakken var altså en menighet uten kirke, og stadig flere flyttet dit.

Det vrimlet av barn. Menigheten holdt til i et hus nær Sletten senter. Prestekontoret var så provisorisk at biskopen fryktet besøk fra Helserådet.

Det var klubb med 160 ungdommer i tilfluktsrommet på skolen, og det ble arrangert møter for forlovede og nygifte. Burde fruen ha faste klespenger? Kunne mannen sove middag?

15. september 1968 gikk flere hundre skoleelever fra skolen til tomten der kirken senere ble bygget. Skolemusikkorpset og speiderne gikk i spissen. Per Lønning, som siden ble biskop, la ned grunnsteinen.

20. desember 1970 ble en fullsatt kirke innviet, med prester og norske flagg. Biskopen håpet at den nye kirken ville bidra til å erstatte vår tids undergangsstemning med nytt, kristent håp.

Etterpå var det kirkekaffe i Bergenshallen.

Slettebakken kirke fotografert under bygging i 1969. Foto: NTB

«Hærverk på Slettebakken kirke i natt», var tittelen i Bergens Tidende kort tid før åpningen.

Noen hadde vært ute med malerkosten på den ene ytterveggen: «Er dette et nytt hjem for løsgjengere?»

Saken ble politianmeldt, og det ble antydet at politiske aktivister kunne stå bak. Så vidt jeg vet ble saken aldri oppklart.

Menigheten har i år laget et flott jubileumsnummer i forbindelse med 50-årsjubileet. Jeg nevnte dette for fire gamle kamerater fra Sletten.

– Bra du leser menighetsbladet. Din mor blir glad, din far hadde blitt forundret, sa den ene.

Faksimile av Bergens Tidende 21. desember 1970.

Ding-dong, ding-dong. Kirkeklokkene ringte klokken syv hver kveld. Da var leken slutt, og vi måtte hjem. En hedning som min far syntes kanskje det var greit at kirken gjorde jobben for ham.

Kirken fikk navnet «Ad Astra», mot stjernene, og var radikal i sin utforming.

Kritikerne mente den liknet en hoppbakke og hadde vel rett i det. Sett sørfra, mellom blokkene i borettslaget der vi vokste opp, står den i dag som et monument.

Kan hende er jeg sentimental, jeg liker også Fantoft studentby. Der var vi ofte på 1970-tallet og solgte blomsterbuketter til studentene fra en gartner like ved Bergenshallen.

Noen dager tjente vi nok til å kjøpe en tipakning med sigaretter. De røykte vi i smug, ofte bak kirken. Jeg drakk også noen flasker der som burde ha forblitt uåpnet.

Etter hvert bygget vi egen hytte i Kolonihagen, med god hjelp av to tørste dagdrivere.

De bodde en sommer i hytten vår, som fikk navnet Hotell Gjennomtrekk. Det ble det perfekte stedet for oss, og vi trakk oss tilbake fra livet i menigheten.

En kirkegård uten graver er ingen kirkegård. I begynnelsen husker jeg kirkegården på Slettebakken som stusslig, men den vokste seg fin.

I dag er det min far som trekker meg mot kirken, ettersom graven hans er mitt ansvar.

Bildet er tatt i 1974 før kirkegården ble fylt med urner. Foto: Sverre Mo

Under konfirmasjonsundervisningen for snart 40 år siden fikk vi for første gang høre Bjørn Eidsvåg.

Presten vår spilte «På bakerste benk» på stereoanlegget, og Eidsvåg talte outsidernes sak i kirken:

«Typen langt der framme, han med kjole på

Han ser opp i taket med ryggen til oss nå

Så begynner han å synge, og jeg tenker; stakkars mann

mulig han har peiling, men ikke på sang

Menigheten trimmer lett, de spretter opp og ned

Det er et syn å se fra bakerste benk.»

Det var som å banne i kirken, og vi likte det.

Slettebakken kirke sett vestfra. Foto: Eirik Brekke

