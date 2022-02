– Jeg er ikke bergenser for ingenting!

Folk i vest: Rolf Hatland (75).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er nesten umulig å finne benker med god ryggstøtte i Bergen sentrum. Jeg går daglige turer for å oppleve byens pulserende liv – biler som kjører forbi, folk som snakker sammen. Jeg liker også å slå av en prat med folk jeg møter. Jeg er ikke bergenser for ingenting! Nå er det ekstra kjekt, fordi jeg har en følelse av at folk er litt mer vennlige med hverandre enn før. Særlig de unge er mer oppmerksomme. Et lite nikk og et smil løfter hverdagen. Men på turene mine må jeg hvile, og da trenger jeg en god benk.