GOD HELG: Flere kjente har fått barn den siste tiden. De skulle bare visst hva de går til.

Jeg har kanskje ikke vært noen mønsterfar, men ett og annet lyst øyeblikk har jeg hatt i min karriere som foresatt.

1. Vi fikk vi boken «Alt om barnet». Den ble stående i bokhyllen. En moderne mann bør tilegne seg kunnskap om farsrollen, men husk på at rådene er sprikende og endrer seg med tiden.

2. På et tidspunkt skjønte jeg at det, som ellers i livet, handlet om å stole på magefølelsen. Det var nå uansett jeg som måtte stå til ansvar. Når jeg trodde noe var sånn, stemte det vanligvis.

3. Lytt til erfarne fjellfolk. Min mor ga meg to råd:

For det første, det beste du kan gjøre for dine barn, er å være snill mot din kone. Og: Å oppdra barn er å oppdra seg selv.

Jeg mistenker at hun hadde lest det et sted, men det er fortsatt kloke ord.

4. Noen sier at den største lykken i livet er å få barn. Det kan være, men det er også et vendepunkt der du kanskje ikke kan gjøre det du har gjort før. Ikke glem at du er blitt far.

5. Og mens vi er i spedbarnsalder: Stå opp når ungen skriker, la mor sove. Din tid kommer.

6. Følg med og vær i forkant. Gjør risikovurderinger, peil ut farer, vær på alerten, spesielt nær sjø eller svømmebasseng. Her synes jeg at jeg har gjort en god jobb.

7. Årene går, poden begynner i barnehage. Den skal på overnattingstur, og personalet trenger noen frivillige foreldre til å være med. Jeg husker fortsatt de turene med glede.

8. Første skoledag kommer tidsnok. Det betyr foreldremøter og fordeling av verv. Det er ikke nødvendig å si ja til å bli foreldrekontakt på første trinn. Vent heller noen år.

9. Glem Sportsklubben Brann og Harmonien. Engasjer deg i podens fritidsaktiviteter. Det er laget eller musikkorpset det nå handler om. Det kjekkeste jeg har vært med på til nå i livet, var fotballturneringer der vi overnattet på klasserom.

10. Opp gjennom årene har jeg snakket med noen foreldre som har gruet seg til at småen skulle vokse. De ville beholde «akkurat dette øyeblikket». Ikke glem at barnet ditt aldri har vært bedre enn akkurat nå.

11. Når solen skinner, bør barn få is. Dette er spesielt viktig på Vestlandet.

12. Så er det vel slik at det neppe finnes noen fasit på hvordan man skal oppdra barn. Meningene er mange.

Den engelske dikteren John Wilmot (1647–1680) skal ha sagt det slik:

«Før jeg giftet meg hadde jeg seks teorier om barneoppdragelse. Nå har jeg seks barn og ingen teorier.»

En klok mann.