Det er alltid litt vanskelig å vende tilbake til rytmen etter en lang ferie. Ettermiddagsvinen byttes ut med handling på nærbutikken, og de lange, late morgenene erstattes av brutale vekkerklokker. Før du vet ordet av det, er parasollen i drinken blitt til en paraply i hånden. Det tok overraskende kort tid før jeg lengtet tilbake til vinrankene i Piemonte og villsvinpølser i Toscana.

Heldigvis er det folk i Bergen som jobber hardt for å bringe den italienske varmen hjem. Ytterst i gågaten på Nordnes fortsetter Stefano Tavassi å bygge ut sitt italienske imperium. Bit for bit, biscotti for biscotti. Nyåpnede Radici er hans tredje spisested i rekken. Et livlig og uformelt spisested, med både bar og dagligvarer.