Alt er uklart, det meste er satt på vent. Bybanen er stort sett i rute. Her er 14 mininoveller fra en reise gjennom vanndråper og munnbind.

Et uvanlig syn: en mann leser i en bok på Bybanen. Duggen på ruten passer til diktet han leser, det er Olav Nygards dødsmeditasjon: Eg andar hol i kvitan is på rute, legg eine augo aat og gløser ut, mannen blir forvirret, det er som om diktet handler om han selv. Han tar en ny lansett i stikkpennen, tuppen på pekefingeren, en liten bloddråpe pipler over på remsen. En medpassasjer tar diskret to skritt bakover. Apparatet viser lavt blodsukker, noen rosiner smugles inn under munnbindet. Han lager et hull i vindusduggen med håndryggen, han ser ut, glimtet det så vidt i en ljå? Fra intet kommer det brått et host fra brystet hans, det første av mange, men ikke så mange. Daa ligg eg bleik, daa drys det dogg i lid.

Normalitet er en myte, en falsk gullalderforestilling. Doomscrolling. Et plaster over neseryggen utenpå munnbindet skal forhindre dugg på brillene, står det på skjermen du knapt ser. Dugg for synet, dugg på vinduet, dugg for fremtiden. Innkapslet, innhyllet, inndugget gjennom den lange natt. Long covid. Fjerde bølge. Du ser for deg en lang sykehuskorridor fylt med senger, pasienter som ventileres for hånd. Tåkesyn, kondens. Hjernetåke. Et enormt militærtelt på en fotballbane. Du scroller videre, utbredt smitte i innvandrermiljøer, du ser opp fra mobilen, skammer deg, men holder pusten når en dame med hijab sneier innom meteren. Også i koronaen: strukturell rasisme. Hvert kvarter skapes uønskede forbindelser, fremmede nærkontakter. Fremmede nærkontakters pust.