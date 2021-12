– Jeg er over gjennomsnittet opptatt av mote

Folk i vest: Møt Alva Sandal (20).

– Jeg er over gjennomsnittet opptatt av mote. Min mor sier at jeg er estetiker, og at hun er glad for at jeg har sydd kjole til henne. Stilen min er litt barnslig street wear. Særlig liker jeg håndlagde ting, som for eksempel de heklede øredobbene jeg går med nå. Det er en økende hekletrend blant unge for tiden. Det er gøy å finne fine klær i bruktbutikkene i byen. Jeg har en forkjærlighet for hatter og alpeluer, og har nesten alltid en på hodet når jeg er ute. Nå studerer jeg markedsføring, og målet mitt er å arbeide med mote eller kultur.