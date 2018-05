Bygningen er helt fantastisk fin. Inne i det toetasjes åpne Dickens-lokalet har Inventum Gruppen fra Haugesund pusset opp. Interiøret følger en ren skandinavisk stil i gråtoner. Det blander seg fint inn med de historiske detaljene i rommet, som det originale rutete gulvet og smijernsgelenderet på galleriet.

Et nytt, elegant vinrom og de moderne toalettene er også med på å vise det kontinentale kafékonseptet fra sin beste side. Det eneste som skjemmer lokalet, er de gamle vinduene mellom deg og Den blå steinen. Bedre beliggenhet kan man ikke be om i Bergen by.