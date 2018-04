Er du så tilgjengelig at du er utilgjengelig?

Foreldre klager og maser over barn og unges mobil- og skjermbruk. De sier at den yngre generasjonen tidvis er vanskelig å få kontakt med, at all mobilbruken gjør dem fraværende.

Det er jo ikke feil, men spørsmålet en må stille seg er om vi voksne går foran med et godt eksempel.

E-post, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ulike medier, og mye mer. Alt på mobilen, sykt tilgjengelig. Men for hvem?

Stadig flere barn og unge forteller om foreldre som ikke følger med på det de sier, som nikker og mumler, og som tidvis er svært opptatt av telefonen sin.

«De er mye på mobilen, og hører som oftest ikke etter når jeg og søsknene mine prøver å snakke til dem», skriver en til BT Junior på Snapchat.

Mange voksne innrømmer ikke at de er mye på mobilen. Det er ikke så lett for et barn å stille krav om at de voksne skal legge den vekk. Og hva når mor eller far sier de må ordne noe viktig, eller når det er noe med jobben? Er det kanskje lettere for oss voksne å unnskylde mobilbruken med nettopp det? Kunne du for eksempel ha ventet litt med å sjekke mailen til jobben du forlot for en time siden? Og er det for enkelte litt for lett å si at det var noe viktig, og så var man egentlig på Twitter?

Som trener er jeg mye rundt på ulike arenaer, og enkelte foreldre virker å være mer opptatt av det som skjer på telefonen enn å være til stede der de er. Enkelte sitter og spiller på telefonen mens egne barn spiller. Du må ikke dra på kamp, men når du først er der, er det vel hyggelig om du får med deg det som skjer?

Nå er det selvsagt slik at mobil og sosiale medier også er sosialiserende for mange, så jeg tror ikke løsningen er at vi alle legger fra oss alle dippedutter.

Men jeg tror det er på tide at vi tenker oss om. Ikke bare de små, men også oss voksne. Og vi voksne må skjerpe oss kraftig.

Det er ytterst få av oss det er livsnødvendig for å sjekke jobbmailen hver time. Det skjer ikke kjempemye på Facebook om du ikke sjekker på noen timer heller, og bildene på Insta forsvinner ikke.

Når de unge lovende er ferdig på kamp og annet, er det fint om man av og til legger mobilen i lommen før de kommer mot en.

Kanskje må vi alle øve litt mer på å være til stede her og nå.

Før vi vet ordet av det er de vokst opp og flyttet ut. Og kanskje ser de ikke viktigheten i å avlegge oss et besøk i ny og ne. De kan jo bare sende en Snap.