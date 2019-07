Døren til en diger semitrailer åpnes. En mann med hatt og armene fastbundet kommer til syne i førerhuset. Han løftes ut av en robotarm mens han fortsatt sitter i bilsetet. Det viser seg å være overdelen til en rullestol.

Samtidig svinger en luke under traileren ut med noe som minner om en stor robotstøvsuger. Det er underdelen til rullestolen. De to delene kobles kjapt sammen før Otto Ravndal triller over trailerparkeringen på Haukås i Åsane.