Jeg var ikke helt sikker på hva jeg skulle forvente da jeg dro til Ibsen Restaurant & Bar. Ruccola Fusion, som lå her før, fikk det aldri helt til. Konseptet dro i flere retninger, og i sommer måtte restauranten innse at slaget var tapt. Det var gode nyheter for et knippe Bien-ansatte som ønsket å starte for seg selv. Dénes Farkas Dlusztus, som eier restauranten, møtte 20-år gamle Zana Nawzad da de jobbet for Bien Centro. Da lokalet på Engen ble ledig, dro de med seg tidligere kjøkkensjef på Bien Restaurant, og kort tid etter var Ibsen en realitet.

– Kan jeg ta jakkene deres? spør servitøren vennlig og imøtekommende.