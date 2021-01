Han startet å synge som 12-åring. I dag er Ian (18) et av Norges største sang­talenter.

Da Ian Bjørsvik kom på første sangtime, hørte læreren øyeblikkelig potensialet.

Snøballen har begynt å rulle for Ian Bjørsvik. De siste to årene har han ofret nesten all fritid – alt for å bli sanger i verdenstoppen.

Rett før jul traff 18-åringen hjertet til tusenvis av førjulsglade bergensere, med en fremføring av juleklassikeren «O helga natt».