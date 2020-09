Et flygel til besvær

GOD HELG: – Dette har negativ verdi, slo min bror fast.

Stort flygel skal ut gjennom liten dør. Foto: PRIVAT

Vi sto i barndomshjemmet, som skulle selges. Min bror og jeg snakket om det svære flygelet som har stått på den samme plassen i stuen så lenge jeg kan huske og lenger enn det. Det var da utsagnet om negativ verdi kom.

Da flygelet ble anskaffet var det mange musikanter i familien, men de har falt fra, én etter én. Den siste tiden har det stått mest til pynt, og fungert som bildehylle. Nå var tiden inne for å bli kvitt det.

– Det ordner seg. Jeg finner en ekspert som vet hva vi kan selge det for. Så legger vi det på Finn. Noen vil garantert ha det, svarte jeg.

Dette var før sommerferien. På nettet kom jeg i kontakt med en pianoekspert. Han kunne ikke hjelpe oss verken med å anslå verdi eller å bli kvitt familieklenodiet.

Men vi hadde god tid. Bilder ble tatt og annonse lagt ut på det digitale bruktmarkedet.

Etterspørselen var like nedslående som svaret fra eksperten: Vi fikk én henvendelse, som kokte bort i kålen da kjøpesummen ble tema.

Men vi hadde fortsatt tid. Jeg delte Finn-annonsen på Facebook, og fikk etter hvert fatt i et musikklag som kanskje var interessert.

De var dessverre ikke interessert nok.

Sommeren gikk, og vi begynte å få det travelt. Flyttebyrået tilbød seg å hjelpe. Det var da jeg skjønte at negativ verdi betyr at kostnaden med å få noe fjernet er høyere enn prisen det er mulig å selge for. Mye høyere, i dette tilfellet.

I slutten av august traff jeg helt tilfeldig en kompis som hadde sett innlegget mitt på Facebook. Han er en mester til å spille, og lurte på om vi hadde flygelet fortsatt.

Kompisen strålte da jeg fortalte at han kunne overta det aldeles gratis, bare han fikk hentet det senest i begynnelsen av september.

– Ikke noe problem, svarte han. – Jeg har tilhenger.

Vi avtalte hentedato, og dumme meg var så fornøyd at jeg tilbød meg å hjelpe med bæringen.

Dagen før han skulle komme, gjorde jeg en kjempetabbe: Jeg googlet flygel og vekt.

Svaret var mange hundre kilo. Opptil et halvt tonn.

Monsteret skulle ut gjennom en trang hagedør, ned noen skeive trapper, over en ujevn plen og rundt huset på en hellelagt gangvei. Så skulle det opp på en tilhenger.

Flygelet er 100 år gammelt, et klenodium man ikke bare kan få fikset på et verksted nede i gaten. Velter det, blir det ødelagt. Havner du under det, blir du liggende til kranbilen og ambulansen kommer.

Flyttedagen opprant, det bøttet ned, jeg møtte til avtalt tid med et hode som holdt på å eksplodere av tanker om alt som kunne gå galt.

Spillemannen hadde også googlet flygel og vekt, men han hadde vært litt smartere enn meg. Han hadde funnet gode råd og tips om hvordan man flytter et mange hundre kilo tungt instrument med tre spinkle bein.

Så vi gikk i gang med friskt mot. Fikk det på høykant lett som bare juling, dro det til døren oppå et teppe (fy så tungt), klarte å vippe det over dørstokken (mirakuløst nok ble ingen fingre klemt), og skled det ned på en trillevogn (stakkars han som sto nederst). Vi lirket og lurte det rundt huset på en tralle med alt for små hjul, og det kom så mange mannehyl at det skulle vært filmet (Skal jeg være ærlig, er jeg glad ingen filmet oss).

Her er vi nesten i mål. Flygelet skal bare vippes over i liggende stilling. Foto: PRIVAT

Endelig fremme ved tilhengeren klarte vi å skubbe det opp en smal rampe (hjelpe meg så tungt og nervepirrende). Så måtte det vippes over i liggende stilling. Jeg tror han som sto nederst under den operasjonen har vondt i ryggen fortsatt.

Men ellers gikk det bra.

Etter en times tid var flygelet kommet fra stuen og ut på tilhengeren uten en skramme. Det var like mirakuløst som at det også hadde sluttet å regne.

Nå er vårt gamle familieflygel trygt plassert i sitt nye hjem, klart for gamle julesanger og nye toner.

Og viktigst av alt: Det har gjenvunnet sin positive verdi.

