Folk i Vest: Møt Kristian (9) og Cecilie (10).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Nå har vi hatt karantene fordi det var en som hadde korona både i min og Kristian sin klasse. Vi har kjedet oss fordi vi ikke har fått lov til å være noe særlig ute. Men det har vært litt gøy også, for vi har lekt mer med dataspill enn vi pleier. Klokken ni hver morgen har vi sett alle de andre i klassen på data, og læreren har gitt oss oppgaver for dagen. Datamøtet har vart til klokken ti, og etter det har det vært lekser i to fag om dagen, for eksempel norsk og matte. Det har gått nokså bra, men vi tror at vi lærer mer når vi er sammen med alle vennene våre på skolen.