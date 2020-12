– Det er helt utrolig at jeg skulle ende opp med å bli malt på veggen

Folk i Vest: Møt Martha Sofie Pettersson (101).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er helt utrolig at jeg skulle ende opp med å bli malt på veggen her på Solheim Alderspensjonat. Kunstneren heter Rodrigo Cortez. Han er en virkelig god maler, og så er han usedvanlig pen, også. Det var en stor opplevelse å sitte modell. Jeg måtte sitte stille og ikke si et ord. Resultatet er fantastisk, synes jeg! Maleriet kommer nok til å vare lenge etter at jeg er borte. Det er fint å tenke på.