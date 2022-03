– Jeg er ikke redd for fugler i det hele tatt. Favorittdyrene mine er enhjørninger, duer og måker.

Folk i vest: Møt Noura Vikaskag (5).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg er ikke redd for fugler i det hele tatt. Favorittdyrene mine er enhjørninger, duer og måker. Farmor og jeg går ofte til byen sammen, og i dag har vi vært på kino og kost oss. Etter at filmen var ferdig, gikk vi hit for å mate fuglene, det gjør vi alltid. Jeg tror ikke duene kjenner meg igjen, men de blir veldig glade når jeg tar frem posen med puffet ris og deler ut til alle. Før vi kom hit, var vi i Gamle Bergen en tur, for der er det også fugler som er sultne.