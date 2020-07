Skjenkestove for vikinger

Ægir bryggeripub er et greit middagsalternativ på veien. Men med øl i verdensklasse er ikke maten helt på nivå.

Ægir bryggeri åpnet i 2007 og var et av de første håndverksbryggeriene i Norge. De gikk i bresjen for å skape stor interesse for skummende lesk fra små, norskeide ølbryggeri.