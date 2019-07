Konfirmantene har på seg bunad. Andrea Hordvik Punts bunad er fra Nordhordland, der morens familie kommer fra. Vangskyrkja har sett utallige bunader siden den åpnet i 1277, ofte båret av spente konfirmanter. Kirken har også sett tusenvis av brudepar og gråtende babyer i dåpskjole. Og så har den sett mange kister.

For fem år siden var det Andrea Hordvik Punts far som ble båret ut av Vangskyrkja. Han var kreftsyk, og døde til slutt av sykdommen. Nå sitter hun i samme kirke og venter på at presten skal sette i gang konfirmasjonen hennes.