Mitt liv med hund

Jeg skulle aldri ha hund. Så kom koronaen og sperret oss inne.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Jan M. Lillebø

Jeg er et kattemenneske. Eller «crazy cat lady», som en kollega kalte meg da jeg på et tidspunkt hadde to katter. Vidunderlig vakre skapninger, grasiøse, selvstendige og smarte.

For et par år siden hadde jeg inntrykk av at «alle» fikk hund. Jeg fnøs. Hva i all verden skulle folk med et dyr som så til de grader trengte oppfølging 24 timer i døgnet? Uforståelig. Det hele virket som en motegreie. Nei, takke meg til katt.

De siste årene har spørsmålet om ikke vi kunne få hund, økt i styrke. Jeg kan forsikre at det ikke var min mann som maste. Sorgløse barn har ingen evne til å se konsekvensene av noe som helst, så motargumenter som «vi har katt», «vi vil jo reise på ferie», «hunden må ut tidlig om morgenen, sent om kvelden og ellers ganske ofte», gikk inn det ene øret og ut det andre.

Hvorfor har vi ikke fått hund før, var noe av det første jeg tenkte etter at dette sjarmtrollet kom i hus.

Etterhvert som ungene gnålte om hund, begynte jo jeg også å tenke over om det faktisk kunne vært ganske gøy å ha en sprek hund å løpe i fjellet med. En skikkelig trofast venn. En som kanskje ikke må lokkes med Kvikk Lunsj eller kjeks for å komme seg fremover. Det begynte å bli ganske fristende, men dette sa jeg ikke til barna (eller mannen).

Så kom koronaen.

Les også «Jeg tenkte at dette blir min første gode natt i telt. Særlig.»

Hjemmekontoret skulle vare til over sommeren (minst), utenlandsturer var bare å glemme.

Skulle det komme en hund i huset, måtte det skje i år. Ungene trodde ikke det de hørte. Hadde det klikket for meg?

Jeg har ikke tall på hvor mange som har ledd høyt og sagt at å få valp er som å få et nytt barn. De ønsker lykke til og venter på at katastrofen skal skje. At vi skal gi opp.

Selvsagt er det litt stress når valpen i vill begeistring kaster seg over pusen for å leke. Pusen er en høflig kar, han verken freser eller slår, så han lar hunden vaske seg litt før han smyger seg lynraskt opp på en utilgjengelig bokhylle.

Selvsagt er det krevende å få hunden til å forstå at det er bedre å bite på leker enn på møbler og hender.

Og det er åpenbart vanskelig å la hunden venne seg til å være alene i huset – med eller uten pus.

Og der jeg før var totalt uinteressert i både ekte hund og lesestoff om hunder, tar jeg meg i å bry meg om andre hunder og lese det jeg kommer over av tips til hundehold.

Jeg øver meg også i small talk med andre hundeeiere, og jeg har oppdaget folk i nabolaget jeg aldri før har snakket med. Og det kun på grunn av hunden.

Det var bare en ørliten utfordring da vi skulle få et nytt familiemedlem: Min mann var ikke overbegeistret. Han tenkte nok at han hadde oppdratt fem barn og noen katter i sitt liv, og at han nå burde få litt fri.

Heldigvis kan både mennesker og dyr bestikkes.

Han slipper morgenplikter med hunden og han fikk velge navnet. Nei, det ble ikke Lille Korona, men favorittspiller Silva på Manchester City.

Evig kjærleik er sikret.