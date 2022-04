Det knitrer i peisen på storskjermen mens magedanseren svinger seg. Dette er Åsanes nye utested.

Tyrkisk musikk spilles på høyttalerne, mens diskolyset danser på veggene. Det knitrer i peisen på storskjermen. På kjøkkenet står flammene opp fra kullgrillen.

Klokken er like over 21 denne fredagskvelden, og det er tid for underholdning hos restauranten på Rolland i Åsane.