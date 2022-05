– Tanten min som døde i fjor, inspirerer meg til å spille hardingfele

Folk i vest: Møt Amalie Dyvik (15).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Tanten min som døde i fjor, inspirerer meg til å spille hardingfele. Hun het Siri Dyvik og spilte fele. Hun var veldig opptatt av folkemusikk hele livet. Nå har mamma og jeg et prosjekt sammen: Å sy hardangerbunad. Min oppgave er å perle beltet og bringekluten. Det er ikke så vanskelig, men det krever lang tid og at jeg følger ordentlig godt med, slik at alt blir rett. Vi reiste fra Bergen til Hardanger folkemuseum i Utne for å se og ta bilder av alle bunadene som er utstilt der. Bunaden min blir en egen komposisjon og skal være ferdig til konfirmasjonen min. Jeg gleder meg til å ta den på og feste brystsøljen som tante Siri kjøpte til meg da jeg var liten jente.