Eli var i ferd med å gje opp på sjukehuset. Julaftan skjedde det noko ho ikkje kan forklare.

– Eg har alltid vore glad i jula. No er eg, om mogeleg, endå meir glad i jula. For det var på julaftan ting snudde, seier 52-åringen.

Julaftan 2019 ligg 49 år gamle Eli Strand i ei seng på Radiumhospitalet i Oslo.

Ute er det grått, inni Eli er det mørkare. Kroppen er full av kreft, cellegift og angst. For knappe tre veker sidan fekk ho beskjed om at kreften var tilbake. Denne gongen ulækjeleg.

På nattbordet står tablettane som dempar angsten, ho svelgjer dei så ofte ho kan.

Heime i hagebyen på Hasle førebur mannen Trond, sonen Olav og stedøtrene Hedvig og Sunniva julekvelden. Pinnekjøtet, som faren til Eli har røykt og salta i Sogn, står på kok.

Men Eli vil ikkje heim, sjølv om familien og pleiarane freistar å overtale henne. Ho vil ikkje at familien skal sjå henne slik. Ho vil ikkje kome grinande og bitter inn i huset der det skal vere jul og glede.

Difor har ho bestemt seg for å vere på sjukehuset. Julematen har ho takka nei til. Ho skal ete kylling frå Fjordland og svelgje dosen med Sobril, slik at ho snart sovnar igjen.

Brått set ho frå seg plastglaset med piller.

Ho kan ikkje heilt forklare kvifor, men noko får henne til å tenke på kva ho går glipp av.

«Eg vil heim», skriv ho i tekstmeldinga til mannen.

Eli Strand held på medlemsskapet i statskyrkja.– Eg trong ikkje kyrkja då eg gifta meg eller til å døype sonen min. Men eg treng kyrkja når eg skal døy.

Ho kjenner lukta av pinnekjøtet, sjølve jula, i det ho kjem inn i gangen. Og varmen frå peisen.

Den finaste, kvite damaskdusken ligg på bordet, og på midten står dei små lysestakane med nissar på. Stedøtrene har henta fram julepynten som Eli har samla på i alle år.

Dorullnissane som ungane har laga, med ispinnar som ski, har funne sin faste plass. Dei overdådige glasskulene frå Egypt heng i vindauget.

Eli får eit glas raudvin i handa og den overvektige katten legg seg i fanget. Familien pratar ikkje om kreften den kvelden.

Familieminner heng på veggen i Fjordgløttveien.

Olav foreslår for mora at ho burde lære seg spansk. Saman lastar dei ned appen Duolingo og går gjennom den første leksjonen.

Dei pakkar opp gåvene og pratar kring bordet. Av mannen får Eli gåvekort på spahotell og av sonen får ho badeskum.

Eli elskar både bading og spa, men på denne tida har ho urinpose på magen og kan verken bade i badekar eller basseng. Der slapp mannen billeg unna, ler dei.

For Eli er dette første gong sidan beskjeden om tilbakefallet 6. desember, at ho kjenner på noko som liknar glede.

«Eg fann noko den julaftan. Eg fann tilbake til det som var livet mitt», skriv Eli i boka ho gav ut i haust. Her fortel journalisten om livet med kronisk kreft.

«Nord-Europas mest etterlengta barn», skriv Eli om sonen Olav i boka «Eg er her enno». Her saman med stedottera Sunniva.

For Eli starta det med at ho fekk livmorhalskreft i 2017. Ho vart operert og friskmeldt.

To år seinare gjekk ho til legen med det ho trudde berre var eit hovent bein. Det viste seg å vere resultatet av ein ti centimeter stor kreftsvulst i bekkenet, der livmora var tidlegare. Legane veit ikkje kor kreften stammar frå, men den har spreidd seg til lymfene.

Ho fekk vite at ho ikkje kunne regne med å leve meir enn to år. For å leve desse åra måtte ho også gjennom cellegift. Det ville ikkje gjere henne frisk, men kunne redusere svulsten.

Nyttårsaftan 2019 mista Eli dei første hårtustane. Då fann yngste stedottera fram ei stor hårspenne for å halde håret på plass.

Nysminka Eli smiler til fotografen nyttårsaftan 2019. Ho er oppe av den verste grøfta, skriv ho i boka si.

Eli Strand er blitt mindre ateist med åra, særleg etter ho vart sjuk. Det kostar henne å innrømme det, ho som i mange år har definert seg som «super-ateist».

– Ein blir tvilande når ein kjem så tett på livet og døden som eg har gjort. Spesielt etter den opplevinga eg hadde den julaftan.

Ho vil framleis ikkje kalle seg religiøs. Men kanskje er det noko der, noko udefinert, tenkjer ho.

Eli pyntar til jul i desember 2022. Etter nyttår skal ho på kontroll på igjen.

I alle fall feirar ho jul på ein anna måte enn før. Ho tek meir innover seg det som er bodskapen i jula. For Eli er det håp, kjærleik og takksemd. Håpet ho mista i desember 2019, og som kom tilbake på julekvelden.

Ho er ikkje lenger heilt avvisande til at det er noko etter døden, men først og fremst fekk ho håp om at den tida ho har igjen å leve, kan vere bra. Det er også det einaste ho sjølv kan påverke.

Det har gått tre år sidan Eli fekk dødsdommen. Ho har vore gjennom både cellegift, immunterapi og 25 strålebehandlingar.

Etter fjerde cellegiftkur miste Eli alt av hår, augnevipper og bryn.

I sommar fekk ho den gledelege beskjeden om at svulsten er borte. Ho har ikkje lenger ein aktiv kreftsjukdom, men går til kontroll kvar tredje månad. Ho er ikkje frisk for godt, kreften vil kome tilbake. Håpet er at det vil ta tid.

Mange hugsar Eli som tidlegare «God morgen, Norge»-programleiar på TV 2. I dag jobbar ho både i eiga bedrift og på Nynorsk Pressekontor.

Ho kjenner seg ikkje sjuk, men «så bra som ho kan bli». Seinskadar etter behandlinga gjer at ho søv mykje, ofte ti timar i døgnet.

Det tek på psyken å vente på svar etter kvar kontroll på Radiumhospitalet, men Eli tykkjer ho taklar det betre og betre. Det er dagar ho berre vil spole forbi, men dei fleste dagane er gode.

Eit funn for ein deprimert vestlending, skriv Eli om mannen Trond Idås i boka si.

52-åringen har som mål å bli den pasienten som overlegane på Radiumhospitalet snakkar om på legekonferansar.

– «Ho som kom med den ti centimeter store svulsten, nyresvikt og blodpropp. Vi trudde ho berre hadde nokre månader igjen, men ho held koken – no er ho 90 år», ler Eli – og førestiller seg korleis ho blir dregen opp på scena.

Uansett skremmer ikkje døden henne like mykje lenger. Ho dyrkar kvardagane, som lammesteik på ein måndag med gode vener. Jula skal ho feire med familien og foreldra på Hermansverk. Til sommaren kjem sonen Olav heim frå utveksling i Madrid, og Eli ser fram til å feire 18-årsdagen hans.

Ho vil også skrive fleire bøker – og hoppe i fallskjerm.

Pensjon gir ho blaffen i å spare til.