Det er hardt å være pappa

GOD HELG: Ungene mine er en flokk papegøyer. Men innimellom kommer det frem hvorfor jeg elsker å være far.

Foto: Jan M. Lillebø

Publisert Publisert Nå nettopp

«Pappa!»

«Pappa?»

«Pappa, pappa, pappa!»

«Paaaaaappaaaaaaaaaaaaa»

Ungene mine er en flokk papegøyer. Alt de kan er å si pappa, etterfulgt av klaging og krav. «Eg vil ha vann», «jeg er sulten, jeg må få eple» eller «en av de andre har har Ipad, og det har ikke eg. Det er URETTFERDIG».

Skyt meg.

Ikke tar de et nei for et nei, heller. «Hvorfor får jeg ikke lov til det?», «hvorfor sier du nei hele tiden?» og «men jeg vil!» gjaller ut av dem.

Det begynner å demre for meg hvorfor «fordi jeg har sagt det» er frasen jeg husker best fra min egen barndom.

Noen dager blir det bare for mye. Hvert «pappa» føles som en spiker som blir banket inn i hjernen. Hver protest føles som manglende respekt. For barn skal gjøre som hersker-pappa sier. Alltid. De kan være frie, tenkende vesener når de er utenfor reiret.

Hjemme er det pappa-diktatur.

På sånne dager vil jeg bare være meg selv heller enn å være pappa. Men ungene ignorer mine ønsker. De vil at jeg skal være med å leke eller lese eller tøyse eller hva de nå har fore akkurat da.

«Det er kjedelig!» er svaret når jeg spør hvorfor de ikke kan gjøre det på egen hånd. Jeg bruker å følge opp med min nye favoritt: «Hvis dere har så lite å gjøre på, kan dere gå og rydde rommet deres».

Det er ingen steder å gjemme seg for leie pappaer. Er du på do, kommer de løpende inn for å fortelle hva en av de andre har gjort.

Lager du middag, kommer de løpende for å spørre om hvor ditt og datt er.

Prøver du å slappe av på sofaen, hopper de på deg for fortelle siste nytt fra noe de har sett på Youtube. Ingen pappa er mer gretten og sur enn slappe-av-på-sofa-pappaen.

På sånne dager lurer jeg på hvorfor jeg har barn. Jeg kunne sittet og spilt data eller sett på Netflix eller lest en bok eller hva som helst. Konen min mener det er fordi jeg vokste opp som enebarn. Det er ikke utenkelig at hun har rett.

I 2020 har det vært flere sånne dager enn før. Jeg har funnet ut at den beste medisinen er å komme seg i seng tidlig og sove grettenskapen av seg.

Jeg våknet en morgen i vår til lyden av herjing i stuen. «Å nei. Ikke en ny sånn dag», tenkte jeg. Jeg skyndet meg opp trappen for å be ungene holde kjeft. Men da jeg kom opp, hadde jeg til min overraskelse en mye roligere stemme enn jeg trodde.

Jeg forklarte relativt pedagogisk at de måtte være stille, slik at de ikke vekket moren sin.

Til mitt store sjokk hørte de på meg.

Overrasket over utviklingen gikk jeg på kjøkkenet for ordne litt frokost. Tassende etter kom flokkens minste. «Hva vil du», spurte jeg.

Hun dro bort en krakk, klatret opp og strekte ut armene. Hun ville ha en pappa-klem.

Da husket jeg hvorfor jeg fikk barn. Jeg trenger dem mye mer enn de trenger meg.

Jeg er en pappa, og jeg elsker det.