De var nyforelsket på Utøya. Så startet skytingen. Kulene traff jakken til Linda. Jakken har ligget bortgjemt i ti år. Nå har Linda tatt den frem for første gang.

– Vi har blitt voksne de siste ti årene. Det skulle jo vennene våre også.

De gikk inn i den sommeren med følelsen av at det kom til å bli noe mer. Linda Lein fylte 19 år og lot seg sjarmere av dialekten til Eigil Knutsen. Han var nesten fire år eldre og syntes hun var intelligent.

Eigil hadde lånt foreldrenes bil og kjørt over fjellet til Utøya. Nå skulle de over til land for å handle inn mat til delegasjonen fra Hordaland.