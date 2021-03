– Den største forskjellen blir at mamma og pappa skal sove med ringer, tror jeg

Folk i Vest: Møt Matheo (5) og Elida (7) Fredheim-Waage.

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Mamma og pappa har giftet seg, og Matheo og jeg har fått helt nye klær. Kjolen min ligner litt på mamma sin. Vi var i et stort, fint rom, og der spurte en mann om mamma ville ha pappa til mann. Etterpå sa pappa at han ville ha mamma. Så gikk Matheo frem og delte ut ringer. Jeg har ventet lenge på at de skulle gifte seg, og nå har drømmen skjedd. Å gifte seg er at hele familien skal være sammen for alltid. Etterpå spiste vi leverpostei med bacon og avokado som falt av skiven hele tiden, og mormor holdt tale. Den største forskjellen blir at mamma og pappa skal sove med ringer, tror jeg.